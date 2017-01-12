Love Radio Казань – РАДИО ТВОЕЙ МЕЧТЫ!

Каждое утро начинается с отличного настроения, работа приносит удовольствие, родные и близкие радуют и жизнь кажется приятной и удивительной... Именно так и не иначе! Потому что с тобой Love Radio Казань – море позитива и энергии.

Любимые треки российских и иностранных исполнителей...

Музыкальные новинки и лучшие хиты прошлых лет...

Конкурсы и розыгрыши призов...

Свежие новости о событиях в стране и мире...

Love Radio Казань: мы всегда рядом!

107.8 FM – радиостанция для успешных людей

Love Radio не только одна из рейтинговых радиостанций Казани, это:

десятилетний опыт радиовещания;

опыт радиовещания; новинки музыкальной индустрии и популярные зарубежные и отечественные хиты;

захватывающие музыкальные мероприятия разного масштаба;

суточная аудитория – более 100 тысяч слушателей.

Love Radio – это радиостанция для успешных, активных, целеустремленных людей, которые уверенным шагом идут к своей цели.

Ты один из таких? Значит Love Radio для тебя! Настраивайся на волну 107.8 FM, наслаждайся любимыми композициями – и вперед к новым победам!

Love Radio в Интернете

Вещание нашей радиостанции охватывает Казань.К тому же появление онлайн-версии Love Radio подарило нашим слушателям возможность наслаждаться любимой музыкой и в Интернете. Зайди на официальный сайт Лав радио в Казани, запусти медиаплеер – и слушай свои любимые хиты в режиме нон-стоп!

Love Radio – источник хорошего настроения!