Love Radio Казань – РАДИО ТВОЕЙ МЕЧТЫ!
Каждое утро начинается с отличного настроения, работа приносит удовольствие, родные и близкие радуют и жизнь кажется приятной и удивительной... Именно так и не иначе! Потому что с тобой Love Radio Казань – море позитива и энергии.
Любимые треки российских и иностранных исполнителей...
Музыкальные новинки и лучшие хиты прошлых лет...
Конкурсы и розыгрыши призов...
Свежие новости о событиях в стране и мире...
Love Radio Казань: мы всегда рядом!
107.8 FM – радиостанция для успешных людей
Love Radio не только одна из рейтинговых радиостанций Казани, это:
- десятилетний опыт радиовещания;
- новинки музыкальной индустрии и популярные зарубежные и отечественные хиты;
- захватывающие музыкальные мероприятия разного масштаба;
- суточная аудитория – более 100 тысяч слушателей.
Love Radio – это радиостанция для успешных, активных, целеустремленных людей, которые уверенным шагом идут к своей цели.
Ты один из таких? Значит Love Radio для тебя! Настраивайся на волну 107.8 FM, наслаждайся любимыми композициями – и вперед к новым победам!
Love Radio в Интернете
Вещание нашей радиостанции охватывает Казань.К тому же появление онлайн-версии Love Radio подарило нашим слушателям возможность наслаждаться любимой музыкой и в Интернете. Зайди на официальный сайт Лав радио в Казани, запусти медиаплеер – и слушай свои любимые хиты в режиме нон-стоп!
Love Radio – источник хорошего настроения!